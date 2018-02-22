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أحكام بالمؤبد و21 سنة على اسيرين من بيت لحم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:24 - 22 فبراير 2018
الأسير العزة الأسير العزة
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حكمت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في "عوفر" على الشاب محمد سامي العزة بالسجن المؤبد لمرة واحدة، وعلى الشاب علي العروج بالسجن الفعلي لمدة 21 سنة وهما من سكان بيت لحم بتهمة المشاركة في زرع عبوة ناسفة في حافلة اسرائيلية بالقدس في شهر نيسان عام 2016 والتي ادت الى جرح عدد من الاسرائيليين.

واستشهد خلال العملية الشهيد عبد الحميد أبو سرور المتهم في زرعها، ولا زال جثمانه محتجزا وترفض سلطات الاحتلال تسليمه إلى ذويه، كما وجهت المحكمة في لائحة الاتهام للشابين الانتماء لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 

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