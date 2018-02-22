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إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:47 - 22 فبراير 2018
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أصيب شاب بجروح، بعد إصابته بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة مواطنين قرب الشريط الحدودي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقالت المصادر الإعلامية، إن جنود الاحتلال المتمركزين في موقع "المدرسة" العسكري شرق البريج، أطلقوا الرصاص الحي على مجموعة مواطنين، اقتربوا من الحدود شرق المخيم ورشقوهم بالحجارة، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في قدمه، نقل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة للعلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار على المواطنين والمزارعين في مناطق التماس شمال وشرق القطاع.

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