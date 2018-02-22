الاحتلال يحول شاباً من الدهيشة للاعتقال الاداري

حولت سلطات الاحتلال الى الاعتقال الاداري الشاب بلال ابراهيم الافندي(28 سنة ) من سكان مخيم الدهيشة الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر بعد ان مضى اسبوعا على اعتقاله.

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر العسكرية على القرار بغياب الاسير و محاميه عن الجلسة نظرا للاضراب الذي اعلنه المعتقلين الاداريين لهذه المحاكم التي وصفوها بالشكلية والصورية معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير ومحاميه الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المواد الوارده فيه الا ان ممثل النيابة العسكرية اكتفى بالقول على انه يمثل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها مدعيا انه من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت بلال عند حاجز الكونتينر اثناء عودته الى منزله وهو خريج من جامعة بيت لحم واسير سابق.