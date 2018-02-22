المتحدث العسكري: لا يجب الربط بين اغلاق المعبر والعمليات في سيناء

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي: "لا يجب الربط بين فتح معبر رفح البري وأي عملية "إرهابية" في سيناء".

وأوضح الرفاعي في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن فتح معبر رفح يتم بصور استثنائية لأمور معينة كعبور الحالات الإنسانية والعالقين والطلبة، مؤكداً أن المعبر لم يفتح بصورة رسمية حتى الآن.

وكانت السلطات المصرية قررت مساء الثلاثاء الماضي فتح معبر رفح البري لمدة أربعة أيام، إلا أن السلطات المصرية أغلقت المعبر مساء الأربعاء -اليوم الأول لفتح المعبر-، فيما ذكرت وسائل إعلامية أن سبب إغلاق المعبر رصد تحركات من الإرهابيين لتفجير حافلات المسافرين من قطاع غزة.

وفي ذات السياق أعلن المتحدث العسكري عن تمكن القوات الجوية في سيناء من قتل 71 تكفيريا وتدمير 158 هدفا، موضحاً بان العملية الشاملة في سيناء ستتواصل، حتى يتم تحقيق أهدافها بتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من الارهاب.

وأشار إلى استشهاد 7 من القوات المسلحة وإصابة 6 آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية، مقدما التعازي لأسر الشهداء.