مواقع التواصل تتوقف عن العمل!

تفاجئ الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس في أغلب دول العالم بتوقف عملها ما جعلهم يشعرون بالذعر.

وأفاد المستخدمون بأن جميع الشبكات الاجتماعية المملوكة لشركة فيسبوك، توقفت عن العمل في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم الشخصية على هذه المنصات.

وتم تسجيل الشكاوي من هونغ كونغ والفلبين والسويد والدنمارك والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى، حيث لجأ المستخدمون إلى تويتر للإبلاغ عن الانقطاع الذي طال خاصة فيسبوك وإنستغرام.وفق ما أوردته قناة روسيا اليوم

وقد عادت الشبكات الاجتماعية إلى العمل لدى غالبية المستخدمين، وفي المقابل لم تعلق شركة فيسبوك حتى الآن عن هذه المشكلة المفاجئة.

وذكر موقع "downdetector.com"، أنه تم الإبلاغ عن حدوث مشاكل بالشبكات الاجتماعية في حدود الساعة 8 صباحا بتوقيت غرينيتش، وشهدت الشكاوى ارتفاعا في حدود الساعة الـ11 بتوقيت غرينيتش.