ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

مواقع التواصل تتوقف عن العمل!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:13 - 22 فبراير 2018
مشاركة

تفاجئ الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس في أغلب دول العالم بتوقف عملها ما جعلهم يشعرون بالذعر.

وأفاد المستخدمون بأن جميع الشبكات الاجتماعية المملوكة لشركة فيسبوك، توقفت عن العمل في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم الشخصية على هذه المنصات.

وتم تسجيل الشكاوي من هونغ كونغ والفلبين والسويد والدنمارك والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى، حيث لجأ المستخدمون إلى تويتر للإبلاغ عن الانقطاع الذي طال خاصة فيسبوك وإنستغرام.وفق ما أوردته قناة روسيا اليوم

وقد عادت الشبكات الاجتماعية إلى العمل لدى غالبية المستخدمين، وفي المقابل لم تعلق شركة فيسبوك حتى الآن عن هذه المشكلة المفاجئة.

وذكر موقع "downdetector.com"، أنه تم الإبلاغ عن حدوث مشاكل بالشبكات الاجتماعية في حدود الساعة 8 صباحا بتوقيت غرينيتش، وشهدت الشكاوى ارتفاعا في حدود الساعة الـ11 بتوقيت غرينيتش.

متعلقات