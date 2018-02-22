ميدو يكشف حقيقة عقد باريس سان جرمان

أعلن المهاجم الدولي المصري السابق، أحمد حسام "ميدو"، الخميس، عن مفاوضات متقدمة لتدريب فريق الشباب في نادي باريس سان جرمان، نافيا توقيعه مع متصدر الدوري الفرنسي كما أشارت تقارير محلية.

وكتب ميدو في حسابه على موقع "تويتر": "أؤكد أن لا صحة لما ذكرته بعض الصحف المصرية عن توقيعي عقد تدريب فريق الشباب لباريس سان جرمان، ولكن هناك مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة بين الطرفين وربما ستكون هناك أخبار جيده قريبا إن شاء الله".

وقاد ميدو (34 عاما) سابقا الزمالك، وأحرز معه كأس مصر في 2014 وهو بعمر الثلاثين، والإسماعيلي ووادي دجلة، وكان مستشارا فنيا في لييرس البلجيكي.

وحمل ميدو (21 هدفا في 50 مباراة دولية) ألوان أندية كثيرة ولفترات قصيرة، بينها الزمالك وآياكس أمستردام الهولندي وسلتا فيغو الإسباني ومرسيليا الفرنسي وروما الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي، وأحرز كأس أفريقيا مع بلاده في 2006.