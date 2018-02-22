القناة الثانية: مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في "إسرائيل"

أرسل مزارعو غلاف غزة رسالة إلى كل من رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الحرب ليبرمان يطالبون فيها بالسماح بدخول الأيدي العاملة من غزة للعمل في مجال الزراعة في بلدات الغلاف ، وذلك في ظل العجز في القوى البشرية الإسرائيلية .

وقد نوه المزارعون في الرسالة إلى أن موسم قطف الحمضيات في بلدتي يد مردخاي ونير عام الواقعتين بالقرب من الحدود مع غزة قد انتهى في الأيام الأخيرة، حيث إن الحمضيات الأن في طريقها للسوق الغزي ، ومع ذلك يمنع عمال غزة بالدخول للعمل في مجال الزراعة .

وقالوا إن الذين يعملون حاليا في مجال الزراعة في بلدات غلاف غزة هم فلسطينيون من الضفة المحتلة، حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة من أجل الوصول لتلك الأراضي ، وذلك بالرغم من توفر أيدي عاملة غنية وذات خبرة مهنية كبيرة في مجال الزراعة في غزة على بعد خطوات معدودة .

وقد تطرق أفي دفوش وهو من سكان غلاف غزة وأحد المرشحين لرئاسة حزب ميرتس "الإسرائيلي" اليساري لذلك قائلا " إن حكومة نتنياهو تتصرف بدون عقلانية مع غزة ، حيث إن دخول العمال من غزة سوف ينقذ الزراعة في النقب الغربي وسيخفف في ذات الوقت حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة ، مضيفا بأن الحكومة "الإسرائيلية" جزءاً من مسببات.