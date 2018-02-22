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ازمة النظافة في المشافي تدخل يومها الـ 13دون تدخل من أحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:33 - 22 فبراير 2018
قاذورات في مشافي غزة (4) قاذورات في مشافي غزة (4)
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حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة صحية عارمة جراء توقف خدمات النظافة لليوم الـ 13 في المرافق الصحية دون تدخل من أحد لإنهاء الأزمة.

ودعا الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة الجهات المعنية إلى اليقظة الفورية لتدارك المنحنى الكارثي الذي ستؤول إليه المنظومة الصحية.

يذكر أن شركات النظافة البالغ عددها 13 شركة أوقفت خدماتها في 13 مستشفى، و51 مركز للرعاية الأولية، و22 مرفقاً في وزارة الصحة لعدم تلقيها مستحقاتها المالية من قبل وزارة الصحة للشهر الخامس على التوالي، ما أدى لحدوث إرباك شديد في تقديم الخدمات الصحية.

 

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