إعلاميون في الجزيرة يعلنون موقفهم من استضافة "أدرعي"

أعلن مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بقناة الجزيرة عن موقفهم من استضافة قناتهم للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وعبر بعض من الصحافيين في تغريدات لهم على شبكات التواصل الاجتماعي عن رفضهم واستغرابهم لاستضافة الجزيرة لأفيخاي أدرعي والترويج لرواية الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت المذيعة اللبنانية روعة أوجيه في تغريدة على "تويتر": "أن تكون ضدّ النظام السوري لا يفرض عليك أن تكون مع الكيان الصهيوني!

والهزل لا يُفترض أن يصل حدّ التفريط بتعب زملاء يضحّون يوميا على الأرض ليكشفوا بشاعة الوحوش التي تحتلّ حاضرنا على كلّ الجبهات.

فلسطين يُفترض أن تكون أكبر من الحسابات الضيّقة ونزعات الهرج والمرج".

وكتب أحمد عاشور، وهو صحفي أول في غرفة أخبار قناة الجزيرة: "لا أجد منطقا صحفيا ولا أخلاقيا وراء إصرار الجزيرة على استضافة أفيخاي وأشباهه من "جيش الاحتلال الاسرائيلي" المحتل.. وجهة نظر القاتل ليست جديدة ولا عبقرية ولا هي رأي آخر ننتظره.. فكفى استفزازا".

قناة الجزيرة لم تتجاهل تفاعل وردود استضافة أفيخاي أدرعي ونشرت تدوينات وتغريدات في شاشة تفاعلية لها قائلة: "بين من رآها تطبيعا مرفوضا ومن اعتبرها تدخلا في صميم العمل الإعلاني وعرض الآراء المختلفة.. استضافة أفيخاي أدرعي في برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة تثير ردود فعل متباينة".