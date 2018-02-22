"إسرائيل" تقول إنها أحبطت مخططا لتفجير طائرة إماراتية في 2017

أعلن جيش الإحتلال، امس الأربعاء، أن هيئة الاستخبارات بالبلاد، تمكّنت من إحباط هجوم خطط له تنظيم “الدولة” الإرهابي، في 2017، عبر تفجير طائرة إماراتية، وفق إعلام عبري.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، أنّ الوحدة (8200) التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (تتبع بدورها الجيش)، أحبطت هجوما لـ”الدولة” في يوليو/ تموز 2017.

وأوضح أن الهجوم كان سيتم عبر تفجير طائرة تابعة لشركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية، كانت متوجهة من مدينة سيدني الأسترالية نحو العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف أن الشرطة الأسترالية اعتقلت اثنين من المنفّذين، يحملان الجنسية الأسترالية، خططا لتسميم ركّاب شركة الطيران الإماراتية باستخدام الغاز، ومن ثم تفجير الطائرة.

ووفق المصدر نفسه، فإن “التعاون الأمني بين الاستخبارات الإسرائيلية ونظيراتها في الدول الأخرى، أدى إلى إحباط العملية واعتقال المخططين لها”.

وأشار موقع الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه تم الكشف في حينه (2017) عن تفاصيل محاولة تنفيذ التفجير، غير أنه لم يعلن في ذلك الوقت على أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت وراء ذلك.