مؤتمر جديد لإعادة إعمار العراق برعاية الجامعة العربية

كشفت صحيفة عراقية رسمية، الخميس، عن مؤتمر جديد يجري الإعداد له لإعادة إعمار العراق برعاية جامعة الدول العربية، بمشاركة كبار المسؤولين العراقيين.

ونقلت "الصباح" عن رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، هدى يسي قولها إن "انعقاد مؤتمر ومعرض كبيرين في الجامعة العربية سيكون الشهر المقبل، لإعادة إعمار العراق بمشاركة كبار المسؤولين العراقيين".

وأضافت يسي أن "المعرض سيخصص أجنحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المغذية للصناعات الكبرى".

من جهته، قال السفير العراقي بالقاهرة والمندوب الدائم في الجامعة العربية، حبيب الصدر، إن "مصر ستدخل بقوة في إعادة إعمار العراق"، لافتا إلى أن "حجم التبادل التجاري بين بغداد والقاهرة وصل خلال العام الماضي إلى مليار و300 مليون دولار".

وأضاف أن "المدة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العراقية ونظيرتها المصرية لإنشاء مستشفى في البصرة وآخر في بغداد"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "افتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية ساهم بشكل إيجابي في دخول المنتجات المصرية إلى العراق".

وأشار السفير العراقي إلى أن "مشروع أنبوب النفط الذي يمتد من مدينة البصرة، أقصى جنوب العراق، إلى ميناء العقبة، أقصى جنوب الأردن، سيساهم بتزويد مصر من احتياجاتها للبترول".

وشدد في الوقت ذاته على أن "مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت أتاح الفرص لتطوير بيانات العمل التنموي وإزالة العوائق واستقطاب الخبرات العالمية مع تطبيق نظرية مكافحة التطرف بالتنمية".

واختتمت في الكويت، الأربعاء الماضي، أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف دول العالم، حيث حصد العراق تعهدات مالية بقيمة 30 مليار دولار.