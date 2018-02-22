طرح مشروع لحل الكنيست والذهاب للانتخابات مبكرة

قال رئيس كتلة حزب "ميرتس" عضو الكنيست إيلان غلئون، بأنه سيقدم يوم الأربعاء المقبل مشروع قرار لحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.

وحسب أقوال ميرتس، فرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، فقد ثقة "الإسرائيليين" وشرعيته كرئيس وزراء "إسرائيل".

وقد ذكر التلفزيون "الإسرائيلي" القناة الثانية، أن الحلبة السياسية في "إسرائيل"، وتترقب نتائج التحقيق في ملف الفساد 4000 الموجه ضد نتنياهو.

فوفقاً لاستطلاع رأي فإن 50% من "الإسرائيليين" يعارضون بقاء نتنياهو على كرسي الحكم.

أما نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة العاشرة حول بقاء نتنياهو على كرسي الحكم، أو النزول عنه، فقد اتضح بأنه في حالة إجراء انتخابات جديدة، فلا زال حزب الليكود هو الأقوى وسيحصل على 27 مقعداً في الكنيست "الإسرائيلي".

أما حزب "يش عاتيد" سيحصل على 23 مقعد، والمعسكر الصهيوني على 15 مقعد، والقائمة العربية المشتركة على 12، وحزب البيت اليهودي، سيحصل على 10 مقاعد، وحزب كولانا سيحصل على 8 مقاعد، وحزب ميرتس على 7 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، سيحصل على 7 مقاعد، و"يهودات هتوراه" على 6 مقاعد، وحزب شاس على 5 مقاعد.