بمشاركة 30 طائرة..تدريب أمريكي "إسرائيلي" مشترك في النقب

قالت القناة الثانية "الإسرائيلية"، أن حاملة الطيران الأمريكية "USS Iwo jima"، انطلقت من فلوردا متجهة لـ"إسرائيل".

ووفقاً للقناة الثانية، فالسفينة ستصل لميناء حيفا بعد أسبوعين للمشاركة في مناورات عسكرية مع جيش الاحتلال، "الإسرائيلي"، وتحمل السفينة على متنها 30 طائرة ما بين مروحيات مقاتلة وطائرات مقاتلة و2500 جندي من قوات المارينز.

وسيتدرب الجنود الأمريكي و"الإسرائيلي" في قاعة "تساليم" على القتال في مناطق مأهولة بالسكان، وعلى القتال الجوي وعمليات إنزال خلف خطوط العدو بإنزال جنود بواسطة المروحيات العسكرية.

ووفقاً للقناة الثانية، فسيتدرب الجنود على عمليات إنقاذ للجنود جرحي داخل أراضي العدو، والتدريب على القتال في ساعات الليل.