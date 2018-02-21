سرايا القدس تزف مجاهداً توفي في حادث سير شمال غزة

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود أحد مجاهديها الأبطال من مخيم جباليا شمال قطاع غزة والذي توفي إثر حادث سير مؤسف.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري أن الشهيد المجاهد/ محمد أحمد عبد ربه العطاونة (18 عاماً)، من مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال، ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى مساء اليوم الأربعاء 5 جمادي الآخرة 1439 هـ الموافق 2018/2/21 م، جراء حادث سير مؤسف بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، معاهدةً الشهداء بالمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة.

وإليكم نص البيان

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً }

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف المجاهد/ محمد العطاونة الذي توفي في حادث سير مؤسف

بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها المجاهد:

"محمد أحمد عبد ربه العطاونة"

" 18 عاماً، من مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال

الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى مساء اليوم الأربعاء 5 جمادي الآخرة 1439 هـ الموافق 2018/2/21 م، جراء حادث سير مؤسف بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

إننا في سرايا القدس إذ نزف شهيدنا المجاهد، لنؤكد على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 5 جمادي الآخرة 1439 هـ

الموافق 2018/2/21م