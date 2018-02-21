سلفيت: الاحتلال يقتحم بلدة كفل حارس لحماية المستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، بلدة كفل حارس في محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وأغلقت عدة طرق ومداخل فرعية، وذلك لتأمين الحماية للمستوطنين اللذين دنسوا عدة أماكن إسلامية في كفل حارس.