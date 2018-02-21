مصر تغلق معبر رفح بشكل مفاجئ

أفاد مصدر مسؤول في معبر رفح البري، أن السلطات المصرية أبلغتهم مساء اليوم بإغلاق معبر رفح البري أمام المسافرين في كلا الاتجاهين، دون إعطائهم مزيداً من التفاصيل.

وأوضح المصدر المسؤول لمراسلنا، أن رسالة الجانب المصري كانت قرار بإغلاق المعبر في كلا الاتجاهين أمام المسافرين، دون توضيح إمكانية إعادة فتحه صباح غدٍ أم لا.

من جانبها أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة في بيان لها عن تشكيلها خلية أزمة برئاسة السفير دياب اللوح، لمتابعة سلامة المواطنين الفلسطينيين في الطريق الدولي، الممتد بين الإسماعيلية والعريش، وخصصت السفارة أرقام هواتف للطوارئ على مدار الـ24 ساعة للمواطنين العالقين.

وأكدت السفارة سعيها لبذل كافة الجهود والاتصالات للحفاظ على سلامة المواطنين الفلسطينيين، موضحة أن أرقام الطوارئ هي (01001542724، 01003888447، 01015180808).

الجدير ذكره، أن آلاف المواطنين ينتظرون السفر في كلا الاتجاهين بعد طول إغلاق المعبر.

وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح لأربعة أيام بدءاً من اليوم الأربعاء، لسفر العالقين والحالات الإنسانية في الاتجاهين.