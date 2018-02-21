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قبرص تتحدى تركيا: التنقيب عن الغاز سيستمر في المتوسط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:39 - 21 فبراير 2018
البحث عن الغاز في المتوسط البحث عن الغاز في المتوسط
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أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أن عملية التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، سوف تستمر كما هو مخطط له، رغم المعارضة القوية من جانب تركيا والقبارصة الأتراك المنفصلين عرقيا.

وقال أناستاسيادس في بيان، الأربعاء، إن أي ثروة محتملة تتولد عن اكتشافات جديدة للغاز سيتم تقاسمها بشكل عادل مع جميع المواطنين القبارصة، بعد إعادة توحيد الجزيرة.

وأضاف الرئيس القبرصي أنه سيتم إيداع أي عائدات من الغاز في صندوق سيادي سيتم إنشاؤه.

وكرر أناستاسيادس مناشدته استئناف محادثات السلام، بشرط أن توقف تركيا عرقلة التنقيب في جنوب شرق الجزيرة.

وتواصل السفن الحربية التركية منع منصة من الوصول إلى هدفها، حيث من المقرر أن تجري شركة إيني الإيطالية عملية التنقيب الاستكشافي.

وتقول تركيا إن التنقيب عن الغاز يتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في موارد الجزيرة.

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