الاحتلال يعتقل 5 أطفال في مخيم شعفاط بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال بعد عصر اليوم الأربعاء خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين (15-13 عاما)، خلال انسحابها من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية في القدس المحتلة بأن الاعتقالات شملت الأطفال: دياب قرش، ومحمود عبيدو، وأسامة أبو اسنينة، ورياض السلايمة، وابراهيم كيالة.

وكانت قوة كبيرة من جنود وآليات الاحتلال اقتحمت اليوم مخيم شعفاط من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، وتصدى لها أبناء المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة بينما استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة بحق أطفال وفتيان المخيم وأطلقت عشرات القنابل الصوتية والغازية السامة والأعيرة النارية.

ولفت المصادر الى أن قوات الاحتلال اختطفت الأطفال الخمسة خلال انسحابها من المخيم باتجاه الحاجز العسكري.