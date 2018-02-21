إصابة جندي ومجندة بجروح مختلفة جراء رشقهم بالحجارة قرب البيرة

أصيب مساء اليوم الأربعاء، جندي "إسرائيلي" ومجندة أخرى بجراح مختلفة جراء رشق قوة "إسرائيلية" بالحجارة قرب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على الاراضي الفلسطينية لأهالي البيرة ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأشار موقع مفزاك "الإسرائيلي"، بأن قوات الاحتلال نقلت المجندة "الإسرائيلية" إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم نتيجة اصابتها بجراح متوسطة.

وفي ذات السياق رشق شبان فلسطينيين، سيارات للمستوطنين قرب مخيم العروب دون وقوع إصابات أو أضرار.

يُشار إلى أن مجموعة من المستوطنين "الإسرائيليين" هاجموا مزارعاً فلسطينياً وقتلوا ما يقارب 10 أغنام جنوب مدينة نابلس المحتلة تحت حماية جيش الاحتلال.

فيما طاردت قوات الاحتلال رعاة الأغنام في خربة أم الخير، ومنطقتي أم الزيتونة والثلعة، ومنعتهم من رعي أغنامهم في الأراضي الرعوية التي يعتمدون عليها في إطعام مواشيهم في هذا الموسم.