يديعوت تزعم: المخابرات منعت تفجير طائرة إماراتية

زعمت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية، مساء الأربعاء، أن وحدة 8200 التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية"،تمكنت من احباط عملية لتنظيم "داعش" العام الماضي، بمحاولة تفجير طائرة تابعه لشركة الاتحاد الاماراتية للطيران.

وأوضحت، أن الطائرة كانت متجه من "سيدني" الاسترالية لمدينة أبو ظبي في دولة الامارات العربية، مبينة أنها اعتقلت اثنين من المنفذين وهما يحملان الجنسية الاسترالية وقد خططا لتسميم ركاب شركة الطيران الاماراتية الاتحاد بغاز ومن ثم تفجير الطائرة، وفقاً لقولها.

وقالت الصحيفة: "إن التعاون الأمني بين الاستخبارات "الإسرائيلية" ونظيراتها في الدول الأخرى أدي لإحباط العملية واعتقال المخططين لها.