652 مواطناً غادر اليوم قطاع غزة في اليوم الأول لفتح المعبر

أعلنت إدارة معبر رفح البري في حكومة التوافق مساء اليوم الأربعاء، حصيلة المسافرين عبر معبر رفح البري في اليوم الأول لمغادرة قطاع غزة.

وأوضحت إدارة المعبر في تصريح عبر صفحة الفيسبوك الرسمية، أن 652 مواطناً فلسطينياً غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى العالم الخارجي.

وأشارت إلى أن "8" حافلات، و"10" اسعافات غادروا قطاع غزة منذ الساعة الـ10 صباحاً وحتى الـ(4:30) مساءاً.

وفي تفاصيل غدد المغادرين بينت الإدارة، أن عدد المواطنين المغادرين "590" مواطن، و30 مريض، و32 مرافق.

يُشار إلى أن السفارة الفلسطينية أعلنت أمس أن الجهات المصرية قررت فتح معبر رفح البري لمدة 4 أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء.