قريباً.. ستشحن هاتفك بأشعة الليزر عن بعد

طور باحثون في جامعة واشنطن تقنية جديدة تتيح شحن الهواتف الذكية عن بعد عبر الغرف باستخدام أشعة الليزر، دون الحاجة إلى مقبس كهربائي.

ويأمل الباحثون تحسين التقنية لتسمح بشحن عدد من الأجهزة دفعة واحدة مثل الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، دون عناء البحث عن مقبس أو كابل.

وتعتبر هذه التقنية هي الأولى من نوعها باستخدام الليزر، بحسب الباحثين، حيث يرسل الليزر شعاعاً ضيقاً غير مرئي قدرته 2 واط عبر جدران الغرف لمسافة تصل إلى 14 قدماً، ليشحن أجهزة إلكترونية لاسلكياً في مساحة قدرها 15 إنشاً مربعاًَ.

وقال الباحثون إن الشعاع يمكن تعديله وتحسينه ليستوعب مساحة أكبر تصل إلى 100 سم مربع، من مسافة تبلغ 40 قدماً تقريباً.

وأوضح الباحثون أن هذه الطريقة تعمل بشكل سريع بنفس الطريقة التقليدية عبر منفذ "يو إس بي"، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الأربعاء.

وفسر الباحثون كيفية العمل من خلال جهاز طاقة صغير يُوضع على ظهر الهاتف، كما هو موضح في الصورة أعلاه، حيث يقوم هذا الجهاز بدور الوسيط الناقل لأشعة الليزر عن بعد، ويقترن هذا الجهاز بالهاتف الذكي عبر منفذ "يو إس بي".

وأكد الباحثون أن الجهاز مزود بميزات السلامة والأمان، فهو عبارة عن لوح معدني مسطح مبدد للحرارة الزائدة من الليزر، وعاكس لأشعة الليزر في حال توقف المستخدم عن عملية الشحن.