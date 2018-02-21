التجمع الإعلامي: استضافة الجزيرة لـ"أدرعي" خروج عن الاجماع العربي

أكد التجمع الإعلامي الفلسطيني رفضه المطلق لكافة أشكال التطبيع مع العدو "الإسرائيلي" وفي مقدمتها التطبيع الإعلامي.

واعتبر التجمع أن استضافة الجزيرة للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، خروجاً عن الإجماع الشعبي والإعلامي العربي الرافض للتطبيع والتواصل مع كيان العدو.

وطالب التجمع في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء الأربعاء، كافة المسؤولين الفلسطينيين بالتعبير العملي عن رفض سلوك قناة الجزيرة التي كانت سبّاقة في التطبيع الإعلامي العربي من خلال استضافة مجموعة كبيرة من قادة العدو خلال السنوات الماضية، وذلك برفض التعاطي مع القناة أو المشاركة في برامجها المختلفة.

كما طالب، قناة الجزيرة بالاعتذار لشعبنا ولأمتنا عن هذه الجريمة التي لا تغتفر، والتراجع عن هذا النهج والسلوك المرفوض والمُدان من كل أطياف أمتنا وشعبنا، وضرورة تصويب بوصلة برامجها وسياستها التحريرية؛ لتخدم مصالح الأمة وتنتصر لقضاياها في مواجهة التغول الصهيو- أمريكي على المنطقة.

وفي ذات السياق أشاد التجمع الإعلامي بوسائل الإعلام العربية والإسلامية التي لا زالت تنحاز إلى هموم الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وترفض كافة أشكال التطبيع الإعلامي مع العدو "الإسرائيلي".

ودعا التجمع، كافة مثقفي الأمة ومفكريها إلى فضح مخاطر التطبيع مع العدو "الإسرائيلي" وفي مقدمته التطبيع الإعلامي الذي يستهدف وعي الأمة ومخزونها الثقافي.