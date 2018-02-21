الحمد الله: نسعى لحشد الدعم لقطاع غزة

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، أن حكومته تسعى لحشد الدعم لصالح قطاع غزة، بهدف النهوض بالخدمات الأساسية المقدمة لأبناء شعبنا في القطاع، خاصة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي عليهم.

وأوضح الحمد الله أن سعي الحكومة لحشد الدعم يأتي من خلال تواصلها المستمر مع دول العالم ومؤسسات المجتمع الدولي والأشقاء العرب.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، اليوم الأربعاء، حيث بحثا سبل تكريس الدعم المقدم لقطاع غزة، خاصة في مجالات الصحة والطاقة.

وشدد الحمد الله، على أهمية تكثيف دعم الأشقاء العرب لصمود أبناء شعبنا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، سيما تصعيد الاحتلال من ممارساته العدوانية في الاستيطان والتهجير القسري والهدم واعتقال المواطنين، وتداعيات قرارات الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس واللاجئين.

ومن الجدير ذكره أن قطاع غزة يعاني من أزمات حقيقية خاصة في القطاع الصحي وتفاقم أزمة الكهرباء والبطالة والحصار والفقر المدقع.