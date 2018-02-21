مغادرة أول حافلة لحملة الجوازات المصرية عبر معبر رفح

فتحت السلطات المصرية، صباح الأربعاء، معبر رفح البري الذي يعدّ المنفذ الوحيد لأهالي قطاع غزة إلى العالم الخارجي، لمدة أربعة أيام.

وقالت إدارة معبر رفح في بيان مقتضب، إن البوابة المصرية فتحت صباح اليوم، ودخلت أولى الحافلات التي تقل المسافرين من حملة الجوازات المصرية، إيذانا ببدء العمل في المعبر.

ونشرت وزارة الداخلية الفلسطينية كشفا بأسماء المواطنين الذين يحق لهم السفر اليوم، وطالبتهم بالتوجّه إلى صالة "أبو يوسف النجار" في خان يونس، استعدادا لمغادرة قطاع غزة.

يشار إلى أن البوابة الفلسطينية لمعبر رفح تُدار في الوقت الحالي من قبل حكومة الوفاق الفلسطينية، التي تسلمت معابر قطاع غزة مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي من حركة "حماس"، تطبيقا لاتفاق المصالحة.

وتفرض "إسرائيل" على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ صيف 2013 بشكل كامل، حيث أنه فتح عدة مرات منذ ذلك الحين بشكل استثنائي لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية، في حين أن هناك حوالي 30 ألف فلسطيني هم بحاجة للسفر جلهم من المرضى والطلاب

ويشار إلى أن معبر رفح البري لم يفتح منذ بداية العام الجاري سوى أربعة أيام فقط.