حركة "الجهاد الاسلامي" تدين إصرار "الجزيرة" على التطبيع في برامجها

أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء, كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال وإصرار قناة "الجزيرة" على التطبيع واستضافة الناطق باسم جيش العدو في برامجها, داعية للوقوف بشدة أمام كل المحاولات والضغوطات التي تهدف لتمرير التطبيع والسكوت عن المطبعين.

واعتبرت الحركة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن إصرار قناة الجزيرة على التطبيع الإعلامي تعدياً واضحاً على منظومة القيم القومية والإسلامية التي تجرّم وترفض التطبيع مع العدو الصهيوني بكل أشكاله.

وشدّدت الحركة، على أن استضافة ضباط الجيش الصهيوني والناطقين باسمه في أي منبر إعلامي هي إسهام في خطط العدو الهادفة لترميم صورة الردع الصهيوني التي ضُربت على يد المقاومة.

ويشار إلى أن قناة الجزيرة وللمرة الثالثة على التوالي تستضيف قادة للاحتلال الصهيوني على منبر القناة, والتي كان آخرها استضافة الناطق باسم جيش الاحتلال "افخاي ادرعي" في برنامج الاتجاه المعاكس الذي يقدمه الاعلامي فيصل القاسم, وظهور المتحاورين أمام قادة الاحتلال بموقف الضعيف .