الاحتلال يبدأ بتركيب بيوت متنقلة في مستوطنة "عميحاي" بنابلس

بدأت شركة "كلفون" لأعمال الحفر والبنية التحتية المحدودة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بوضع البيوت المتنقلة في موقع العمل المخصص لمستوطنة "عميحاي" الجديدة على أراضي قرية جالود، في محافظة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المنطقة الجنوبية من قرية جالود تشهد منذ ساعات الصباح، حركة نشطة للشاحنات التي تحمل البيوت المتنقلة، وسط تواجد مكثف للمستوطنين وقوات الاحتلال في المنطقة.

وأوضح أنه يتم وضع 50 بيتا من هذه البيوت في موقع مستوطنة "عميحاي" في الحوض 16 المعروف باسم "جبل أبو الرخم"، لإسكان مؤقت لمستوطني "عمونا"، لحين الانتهاء من بناء المستوطنة الجديدة.

وحذر دغلس من ارتفاع وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين.