الاحتلال يجرف أراض ويقتلع أشجارا في الخليل وجنين

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساحات واسعة من الأراضي واقتلعت أشجارا في منطقة البقعة بمدينة الخليل، وفي قرية ظهر المالح جنوب غرب جنين.

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال جرفت أرضا تعود للمواطن عطا جابر في منطقة البقعة، بمحاذاة الشارع الالتفافي بالقرب من مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين، تبلغ مساحتها 6 دونمات مزروعة بمحاصيل متنوعة.

وقالت عائلة جابر، إن قوات الاحتلال التي عززت تواجدها في المنطقة برفقة جرافة عسكرية، اقتلعت الأشجار والمزروعات في الأراضي المحيطة بالمنزل.

وفي جنين، شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراض في قرية ظهر المالح المعزولة خلف الجدار العنصري، جنوب غرب جنين، بهدف بناء مقطع جديد من الجدار، في محيط مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراضي القرية .

وقال رئيس مجلس قروي ظهر المالح أحمد الخطيب، إن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف نحو 50 دونما مزروعة بأشجار الزيتون والتبغ في محيط المنازل، بهدف بناء جدار حول مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراضي المواطنين.

وأضاف الخطيب أنه لم يتبقَ للمواطنين أي طريق للدخول إلى أراضيهم من الجهة الشمالية للقرية .

وأوضح أن قوات الاحتلال تقوم ببناء مقطع جديد من الجدار شمال وشرق القرية، محاذٍ لمستوطنة "شاكيد"، مشيرا الى أنه في حال تم بناء هذا المقطع، فإنه سيلتهم أكثر من ألف دونم تعود لمواطنين من بلدة يعبد وقرية نزلة الشيخ زيد.