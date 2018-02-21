على إثر القضية 4000 .. نتيناهو قد يقدّم الانتخابات

أعرب مسؤولون في الائتلاف، اليوم الأربعاء، عن قلقهم من أن يقدّم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الانتخابات في الفترة المقبلة.

وادعى نفس المسؤولين أن التطورات الأخيرة في القضية 4000 قد تؤدي بنتنياهو لأخذ قرار تقديم الانتخابات للعام المقبل، مشيرين إلى أن أغلب أحزاب الائتلاف غير معنيين بذلك وسيحاولون منعه بكل الطرق، لكنهم تحفظوا بالقول "الأمر لا يعتمد علينا دائمًا".

رؤساء أحزاب الائتلاف رفضوا، اليوم وأمس، أن يتطرقوا لكل التطورات المتعلقة بقضايا التحقيق ضد رئيس الحكومة، واستمروا بأعمالهم كالمعتاد.

عضو كنيست ومسؤول في الائتلاف قال "ما زلنا في وضع لا نملك به معلومات. الصورة الكاملة ليست أمامنا، ومن الصعب التقدير في هذه المرحلة، بعد ساعات معدودة فقط من التطورات الاخيرة، وتقدير ماذا سيحصل فعلًا".

رغم ان هناك وزراء في "الليكود" وأعضاء كنيست كُثر سارعوا للدفاع عن رئيس الحكومة بعد نشر توصيات الشرطة بخصوص القضية 1000 و2000؛ لكن هذا الصباح، بعد توقيع اتفاق شاهد ملك مع شلومو فيلبر، المقرب من نتيناهو، فضّل أغلبهم أن يمتنعوا عن ذلك.

وكان شلومو فيلبر قد وقع، الليلة، على اتفاق شاهد ملك مع الدولة فيما يتعلق بالقضية 4000. فيلبر هو الشخص الأكثر قربًا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفي حال أشار إلى مخالفات الرشوة فهذا قد يحدث هزة أرضية.

أغلب التركيز في المنظومة السياسية على وزير المالية موشيه كحلون ووزير التعليم نفتالي بينت؛ كلاهما صرح الأسبوع الماضي بأنهما يدعمان نتنياهو، سيبقيان في الوقت الحالي بالحكومة وسينتظران حتى حسم المستشار القانوني للحكومة، لكن منذ أن وقعت التطورات الخطيرة، غير واضح إذا كانا سيغيران موقفهما أم لا.

على خلفية الاتفاق، نتنياهو شارك في صفحته الخاصة على "فيسبوك" استطلاعًا نُشر في صحيفة "اسرائيل اليوم"، وحسب الاستطلاع فقد حظي "الليكود" بـ 34 مقعدًا، "يوجد مستقبل" 20 مقعدًا، و"البيت اليهودي" 14 مقعدًا.