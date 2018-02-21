حزب العمل: نتنياهو انتهى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن أصواتاً بدأت تدعو للاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة في "إسرائيل"، وذلك في أعقاب التحقيقات في ملف 4000 الموجه ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.

وبينت الصحيفة، أن الأصوات التي بدأت تخرج من الائتلاف الحكومي الذي يرأسه نتنياهو ومن ـحزاب المعارضة "الإسرائيلية".

وقال مسؤول كبير في الائتلاف الحكومي، أن الوضع اعتباراً من الليلة يختلف عن كل ما جرى مع نتنياهو، والأمور تتدحرج ضد نتنياهو في حين أن رئيس حزب العمل "آفي غباي" أرسل رسالة لأعضاء حزب العمل في الكنيست قائلا لهم علينا الاستعداد للانتخابات قريباً.