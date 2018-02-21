ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر
الاتصالات

حزب العمل: نتنياهو انتهى

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 08:19 - 21 فبراير 2018
نتنياهو وليبرمان نتنياهو وليبرمان
مشاركة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن أصواتاً بدأت تدعو للاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة في "إسرائيل"، وذلك في أعقاب التحقيقات في ملف 4000 الموجه ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.

وبينت الصحيفة، أن الأصوات التي بدأت تخرج من  الائتلاف الحكومي الذي يرأسه نتنياهو ومن ـحزاب المعارضة "الإسرائيلية".

وقال مسؤول كبير في الائتلاف الحكومي، أن الوضع اعتباراً من الليلة  يختلف عن كل ما جرى مع نتنياهو، والأمور تتدحرج ضد نتنياهو في حين أن رئيس حزب العمل "آفي غباي" أرسل رسالة لأعضاء حزب العمل في الكنيست قائلا لهم علينا الاستعداد للانتخابات قريباً.

متعلقات