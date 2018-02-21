ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

استعداداً لأي طارئ..منـاورة للأجهزة الأمنية في غــزة اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:12 - 21 فبراير 2018
مشاركة

بدأت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الأربعاء مناورة ضمن خطة الضبط والسيطرة في كافة مناطق قطاع غزة تستمر لعدة ساعات؛ وذلك لفحص الجاهزية في التعامل مع حالات الطوارئ.

وقال اياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية انه سيُلاحظ خلال ساعات تنفيذ المناورة انتشارٌ مكثف لقوات الأمن والشرطة، وزيادة للحواجز الأمنية في الشوارع والمنافذ.

وبين إن تنفيذ هذه المناورة يأتي في إطار اختبار القدرة لدى الأجهزة الأمنية، ضمن خُطة وزارة الداخلية والأمن الوطني لزيادة كفاءة الأجهزة الأمنية والشرطية؛ من أجل الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في كل الظروف.

ودعا المواطنين الكرام للتعامل بإيجابية مع تعليمات رجال الأمن والتعاون معهم.

متعلقات