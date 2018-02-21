استعداداً لأي طارئ..منـاورة للأجهزة الأمنية في غــزة اليوم

بدأت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الأربعاء مناورة ضمن خطة الضبط والسيطرة في كافة مناطق قطاع غزة تستمر لعدة ساعات؛ وذلك لفحص الجاهزية في التعامل مع حالات الطوارئ.

وقال اياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية انه سيُلاحظ خلال ساعات تنفيذ المناورة انتشارٌ مكثف لقوات الأمن والشرطة، وزيادة للحواجز الأمنية في الشوارع والمنافذ.

وبين إن تنفيذ هذه المناورة يأتي في إطار اختبار القدرة لدى الأجهزة الأمنية، ضمن خُطة وزارة الداخلية والأمن الوطني لزيادة كفاءة الأجهزة الأمنية والشرطية؛ من أجل الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في كل الظروف.

ودعا المواطنين الكرام للتعامل بإيجابية مع تعليمات رجال الأمن والتعاون معهم.