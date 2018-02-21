الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال 20 فلسطينياً في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 20 مواطناً من عدة مناطق في الضفة الغربية.

ففي مدينة نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم، عدة احياء داخل المدينة، تحت غطاء كثيف من اطلاق النيران، وفتشت العديد من المنازل، واعتقلت أربعة مواطنين على الاقل.

وقال شهود عيان، إن عمليات الاقتحام شملت منطقة الجبل الشمالي ومحيط كلية الروضة، وشارعي بيكر وابن رشد، وحارة الشيخ مؤنس، والمنطقة الشرقية من نابلس، وقد دارت في هذه الاماكن مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، حيث رشق الشبان الجنود بالحجارة، الذين ردّوا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه الشبان وبين المنازل ما ادى لحالات اختناق بين المواطنين.

وأضاف الشهود، انه تم اعتقال اربعة مواطنين خلال عملية الاقتحام.

وقد عُرف من بين المعتقلين الليلة الماضية كل من:

١. أحمد باسم حامد- سلواد - شرق رام الله

٢. وليد خالد ناصر- مخيم الأمعري - رام الله

٣. جهاد نضال عليان- مخيم الجلزون - شمال رام الله

٤. أحمد بصبوص- مخيم الجلزون - شمال رام الله

٥. محمود محمد- المزرعة الشرقية - شرق رام الله

٦. أحمد سعد- نابلس

٧. نضال حسام السلعوس- نابلس

٨. حسام نضال السلعوس- نابلس

٩. ياسر حسام السلعوس- نابلس

١٠. سليمان نزال- قباطية - جنوب جنين

١١. محمد عساف- قباطية - جنوب جنين

١٢. عبد الله ولويل- قلقيلية

١٣. نجم الدين أبو جارور- بني نعيم - شرق الخليل

١٤. معتصم سميح العمور- تقوع - بيت لحم

١٥. حسين محمد العمور- تقوع - بيت لحم

١٦. عمران سليمان صباح- تقوع - بيت لحم