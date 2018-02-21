ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة لتساقط أمطار

يطرأ اليوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الفترة من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وخلال ساعات الليل تتأثر فلسطين بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية غزيرة أحياناً فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس تبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات الفجر والصباح لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية غزيرة أحياناً فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخلال ساعات النهار تستقر الأجواء تدريجياً، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، مع فرصة ضعيفة لتساقط زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.