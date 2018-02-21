شهيد من البريج متأثراً بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية

استشهد صباح اليوم الأربعاء، الشاب أحمد محمد عبد ربه الحلو (19 عاما)، من مخيم البريج وسط قطاع غزة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق المخيم.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الشاب الحلو أصيب برصاصة خلال المواجهات، التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضي شرق مخيم البريج، نقل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنها تم تحويله إلى مستشفى الشفاء، نظرا لخطورة حالته، وأعلن عن استشهاده صباح اليوم.

ويشار الى ان الشبان المنتفضون يواصلون مظاهراتهم الأسبوعية على حدود قطاع غزة رفضاً لقرار ترامب بشأن القدس ، وتنتهز قوات الاحتلال الفرصة لإطلاق النار على المتظاهرين بطريقة عشوائية .