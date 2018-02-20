ميونخ يسحق بشكتاش التركي بخماسية نظيفة

سحق بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء نظيره التركي بشكتاش بخماسية نظيفة ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام على ملعب "أليانز أرينا"، معقل الفريق البافاري.

وبدأ توماس مولر مهرجان الأهداف لبايرن ميونخ بالدقيقة الـ43، فيما سجل كينغسيلي كومان الهدف الثاني بالدقيقة 52، وعاد مولر ليسجل الثالث لفريقه بالدقيقة "66، وتمكن روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس بالدقيقة (79، و88).

وبهذه النتيجة وضع ميونخ قدمه في دور الربع نهائي لدوري الأبطال، قبل أن يحل ضيفاً على بشكتاش التركي بتاريخ 14 مارس من الشهر المقبل في إياب دور الـ16.