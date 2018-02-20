المواطنون يتصدون لعشرات المستوطنين في نابلس

تصدى المواطنون مساء اليوم الثلاثاء، لعشرات المستوطنين المهاجمين لقرية بيتا في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة أثناء محاولتهم الهجوم على منازل المواطنين الأمنين.

وأفادت مصادر إعلامية، أن عشرات المستوطنين "الإسرائيليين" اقتحموا قرية بيتا بشكل مفاجئ وهاجموا ثلاثة منازل بالحجارة ومحلات تجارية إضافة إلى تحطيم زجاج ثلاثة سيارات في الحارة الجنوبية من القرية قبل أن يتصدى لهم المواطنون.

وأوضح أن المواطنين طالبوا عبر مكبرات المساجد في القرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج من المنازل والتصدي للمستوطنين "الإسرائيليين" حيث استجاب المواطنون وأشعلوا الإطارات المطاطية وهاجموا المستوطنين وأجبروهم على التراجع والتجمع على مفرق بيتا حيث قوات جيش الاحتلال.