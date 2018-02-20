"اسرائيل" توافق على اصدار 3000 تصريح لتجار قطاع غزه

أعلنت هيئة الشؤون المدنية حصولها من الجانب الإسرائيلي على موافقة في العديد من الملفات العالقة بين الجانبين خلال مباحثات مطولة جرت في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الهيئة في قطاع غزة صالح الزق إنه وخلال مباحثات جرت في الأسابيع الماضية مع الجانب الإسرائيلي تم التوافق على توسيع مساحة الصيد في بحر القطاع.

وأوضح الزق أن الجانب "الإسرائيلي" سيسمح للصيادين في القطاع بالعودة للصيد في مساحة 9 ميل بدلاً من 6 ميل من تاريخ 1/4/2018 ولمدة 4 أشهر، وتجديد هذه الفترة كذلك بتاريخ 1/9/2018 لـ 4 أشهر أخرى، بشرط أن يعم الهدود في منطقةK البحرية.

كما أكد الزق على الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بزيادة عدد التصاريح لتجار قطاع غزة إلى 3000 تصريحًا.

وقال الزق إنه تم الاتفاق على زيادة تصاريح تجار غزة إلى 3000 تصريح ساري المفعول بدلًا من 500 كانت في الماضي.

وأشار الزق إلى أن الجانب الفلسطيني استلم 1200 تصريحًا منها، ومن ضمنها 160 تصريحا ( B.M.G )، موضحًا أنه سيجري فرزها خلال الساعات القليلة القادمة، تمهيدًا لتوزيعها على التجار.

وبخصوص الإستيراد، قال الزق إن الجانب الإسرائيلي وافق على رفع القيود عن استيراد الأخشاب إلى قطاع غزة بكافة أنواعه وبكل "السماكات" المعروفة، بعد أن كان محظور استيراد أنواع منها في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هناك رغبة "إسرائيلية" خصوصا من التجار، بالاستيراد من منتوجات قطاع غزة من الأخشاب، كذلك تصدير هذه المنتوجات من غزة إلى الضفة الغربية.

ولفت إلى وجود موافقة "إسرائيلية" بإدخال كامل الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات إلى قطاع غزة شريطة أن يكون بمتابعة الشؤون المدنية، وأن تقدم الشركات المستوردة طلبات بتفاصيل هذه الأجهزة إلى الجانب الإسرائيلي عن طريق الهيئة.