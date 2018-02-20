وزراء الاحتلال يهاجمون خطاب عباس في مجلس الأمن

قال وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان تعقيباً على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن:" الجميع يعرف بأن أبو مازن يدفع رواتب منفذي العمليات ضد اسرائيل من جهة، و من جهة أخرى يريد اعتراف دولي بالفلسطينيين".

كما انتقد وزير التعليم بحكومة الاحتلال، نفتالي بينت خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلاً: " انصح ابو مازن ان يركز على ايجاد مستقبل فعلي بدلاً من بناء ماضي من الخيال".

و وفقاً لأقوال بينت: "فإن شعب يخترع ماضيه لا مستقبل له، فأجداد الشعب الفلسطيني ربما كانوا قبل 5000 عام ولكن ليس هنا بل جنوباً في شبه الجزيرة العربية".

كما انتقد رئيس حزب "يش عاتيد"، يائير لابيد خطاب عباس واصفاً تصريحات عباس بالكذب.

وقال لابيد: "لا يوجد هناك ملايين اللاجئين الفلسطينيين واسرائيل ابدا لن توافق على حق العودة".

اما المندوب "الاسرائيلي" في الامم المتحدة، داني دانون فقال موجهاً حديثه للرئيس محمود عباس: " انت جزء من المشكلة ولست جزء من الحل".

واضاف دانون قائلا: " ان التحريض الذي يقوم به عباس لم ينته، فهو حول تمويل الارهاب لسياسة فلسطينية رسمية، فخلال عام 2017 حول 350 مليون دولار من ميزانية السلطة الفلسطينية لدفع رواتب منفذي العمليات الذين قتلوا اسرائيليين، وهذا المبلغ يشكل نصف الدعم الدولي السنوي الذي تحصل عليه السلطة الفلسطينية".

و اضاف: " إن عباس منذ توليه منصبه في عام 2005 قال للامريكيين بأنه يعمل بشكل صعب من اجل المضي نحو السلام مع اسرائيل ولكنه في واقع الامر يبحث عن ذرائع فهو يدعي بان القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ اسرائيل ادى لتأجيل المفاوضات".