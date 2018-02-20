محكمة جزائرية تصدر حكما بالاعدام على جاسوس إسرائيلي

أصدرت محكمة جنايات غرداية (جنوب الجزائر) مساء الثلاثاء، حكماً بالإعدام على الجاسوس الإسرائيلي علام الدين فيصل، في قضية ما يعرف بشبكة التجسس الإسرائيلية.

وقالت قناة النهار الجزائرية: "إن علام الدين فيصل من جنسية يحمل الجنسية الليبيرية، وهو من أصول لبنانية، وأنه تمت إدانة باقي أفراد الشبكة المنحدرين من جنسيات مالية غانية غينية بعشرة سنوات سجن".

وكانت القضية أثارت جدلاً بعد أن ربطتها وسائل إعلام بما شهدته المنطقة من توترات عرقية وطائفية، بين العرب المالكيين، وبني ميزاب الأمازيغ الإباضيين.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية العام الماضي أن أمن ولاية غرداية أوقف 10 أفارقة يشتبه في تورطهم في تكوين شبكة تجسس تعمل لصالح "إسرائيل".

وذكرت أنه بعد ورود معلومات بوجود مجموعة أفارقة تقيم بشكل غير قانوني، وبعد مداهمة المنزل الذي يقطنون به عثرت قوات الأمن على ثلاثة أجهزة اتصال من نوع ثريا وجهاز حاسوب وجهاز تسجيل صوتي وعدد من الأجهزة التقنية الأخرى.