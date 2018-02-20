فتح معبر رفح لمدة 4 أيام في كلا الاتجاهين

أعلنت السفارة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة مساء الثلاثاء، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري أربعة أيام بدءا من يوم غدٍ الأربعاء لسفر وعودة المواطنين في كلا الاتجاهين.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود أعلنت أول أمس عزم السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي الاثنين لعودة العالقين في مطار القاهرة الدولي، البالغ عددهم نحو 150 مسافرا.

يُشار إلى أن الآلاف من المرضى والحالات الإنسانية تنتظر فتح معبر رفح البري والوحيد الذي يوصل قطاع غزة بالعالم الخارجي.

يذكر أن السلطات المصرية تُغلق معبر رفح بشكل كبير لأسباب أمنية تعاني منها شبه جزيرة سيناء منذ عدة سنوات.