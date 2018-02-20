تعرّف إلى أبرز 10 لاعبين حملوا قميص برشلونة وتشلسي

تفصلنا ساعات قليلة عن قمة دوري أبطال أوروبا بين تشلسي ونظيره برشلونة في دور الستة عشر، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن.

قبل انطلاق صافرة الحكم التركي جونيت شاكير، سنعود سنوات للوراء للحديث عن أبرز عشرة لاعبين دافعوا عن ألوان الفريقين ونبدأ بالموجودين حالياً، والذين قد يخوضون مجريات هذه القمة:

سيسك فابريغاس

النجم الإسباني البالغ من العمر حالياً ثلاثين عاماً، بدأ ممارسة كرة القدم في مدرسة برشلونة لا ماسيا ومنها رحل إلى فريق أرسنال الذي بدأ اللعب معه، قبل أن يعود للنادي الكتالوني في عام 2011، فاستمر هناك حتى عام 2014 ليرحل إلى تشلسي بعد ذلك، وهو سيحاول تقديم كلّ ما بوسعه خاصة أنه لم يأخذ فرصته بشكل كبير كما كان يحلم في البرسا.

بدرو رودريغز

يعلم الجميع أن اللاعب الإسباني بدرو رودريغز برز في صفوف نادي برشلونة وساهم في تحقيق عدة ألقابٍ معه، لكن في نهاية الأمر ومع وجود كلّ من الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني ليونيل ميسي، وجد اللاعب أنه لن يتمكن من حجز مكانٍ أساسي، ففضل الرحيل إلى تشلسي وهو بالتالي سيواجه فريقه السابق.

ديكو

النجم البرتغالي السابق ديكو برز في صفوف بورتو بين 1999 حتى 2004، وبعدها انتقل إلى برشلونة للعب تحت قيادة المدرب فرانك ريكارد إلى جانب رونالدينيو، وهناك حقق العديد من الألقاب قبل أن يقرر الرحيل إلى نادي تشلسي الإنكليزي الذي استمر في صفوفه موسمين من 2008 حتى 2010، ولقبه الوحيد في دوري الأبطال كان في صفوف النادي الكتالوني عام 2006 على حساب أرسنال.

صامويل إيتو

قضى إيتو سنوات طويلة في الدوري الإسباني وذلك حين بدأ مسيرته في ريال مدريد الذي همّشه قبل أن يلعب لصالح نادي ريال مايوركا لينضم بعدها إلى برشلونة، فتألق مع الأخير طوال خمسة مواسم وسجل 108 هدفاً في 145 مباراة بالدوري، قبل أن يلتحق بنادي إنتر ثم أنجي محج الروسي ليدافع بعدها عن ألوان تشلسي في موسم 2013-2014.

إيدور غوديونسن

في عام 2000 وصل اللاعب الأسكتلندي غوديونسن إلى نادي تشلسي الإنكليزي وقضى في صفوفه ست سنوات تألق خلالها بشكل لافت، هذا الأمر دفع نادي برشلونة لضمه في عام 2006 لكنه ترك الفريق في سنة 2009 حين وصل المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا. يُذكر أن غوديونسن اعتزل لعب كرة القدم في عام 2016.

جوليانو بيليتي

اللاعب البرازيلي السابق لنادي فياريال الإسباني انتقل عام 2004 إلى نادي برشلونة وشاركه الكثير من الأفراح منها لقب دوري الأبطال، لكنه رحل بعد ذلك إلى نادي تشلسي في عام 2007 الذي استمر معه حتى 2010، وكان قريباً من حمل لقب التشامبيونز في موسم 2007-2008، لكنه خسر في النهائي بركلات الجزاء أمام مانشستر يونايتد.

مارك هيوز

النجم الويزلي السابق بدأ لعب كرة القدم في عام 1980 مع نادي مانشستر يونايتد وفي سنة 1986 التحق بصفوف برشلونة لكن رحلته لم تطل هناك، فشارك في 28 مباراة وسجل 4 أهداف في الليغا، لتتم إعارته لبايرن ميونخ قبل أن يعود لليونايتد الذي رحل منه إلى تشلسي عام 1995.

بودوين زيندن

اللاعب الهولندي السابق وصل إلى النادي الكتالوني في عام 1998 قادماً من أيندهوفن وهناك قضى ثلاثة مواسم حتى عام 2001 فشارك في 64 مباراة وسجل هدفين، لكنه رحل بعدها إلى نادي تشلسي الذي بقي معه حتى عام 2004. يُذكر أن زيندن اعتزل في عام 2011 بقميص نادي سندرلاند الإنكليزي.

ريكاردو كواريسما

كان من المفترض أن يسجل النجم البرتغالي كورايسما اسمه بأحرف من ذهب في نادي برشلونة حين وصل إلى صفوفه عام 2003 قادماً من نادي سبورتينغ لشبونة، لكنه فشل بذلك فرحل إلى بورتو ومنه إلى إنتر ميلان الذي أعاره إلى تشلسي في عام 2009، فقضى فترة قصيرة هناك ودافع عن ألوان الفريق في عدة مباريات، بالتالي ارتدى قميص الطرفين.

إيمانويل بوتي

بدأ اللاعب الفرنسي بوتي مسيرته في نادي موناكو عام 1988 وهناك بقي لتسع سنوات حتى 1997 قبل أن يرحل إلى أرسنال ويقضي في صفوفه ثلاثة مواسم، ومنه حطّ الرحال في نادي برشلونة عام 2000 لكنه لم يستمر طويلاً، إذ غادر عام 2001 إلى تشلسي الذي اعتزل في صفوفه اللعب عام 2004.