الاحتلال: استهتار الجنود و عدم الالتزام بالأوامر سبب الانفجار على حدود غزة

ذكر موقع "كيكار شبات" العبري اليوم الثلاثاء أنه بناء على التحقيقات الأولية بخصوص حادث انفجار العبوة الناسفة بقوة من جيش الاحتلال يوم السبت الماضي على الجدار الحدودي مع غزة والذي أسفر عن إصابة 4 جنود من بينهم ضابط في وحدة إزالة المتفجرات التابعة لوحدة "يهلوم" التابعة لسلاح الهندسة القتالية، وقائد سرية في الكتيبة 13 التابعة للواء جولاني، فإن السبب وراء وقوع هذا العدد من الإصابات بجروح بالغة كهذه يرجع إلى استهتار الجنود وعدم اتباعهم للتعليمات والأوامر العملياتية المتبعة في فرقة غزة في التعامل مع الأجسام المشبوهة على الجدار الحدودي.

ووفقا لمصادر عسكرية، فإن الجنود رفعوا العلم الذي كانت العبوة المتفجرة في ساريته وبعد ذلك اجتمعوا حوله وبعد دقائق من رفعهم للعلم حدث الانفجار.

كما أكدت المصادر فقد نتج عن التحقيقات الأولية في الحادثة العديد من استخلاصات العبر بما في ذلك تشديد التعليمات والأوامر العملياتية في التعامل مع السيناريوهات المختلفة على جنود لواء جولاني الذين انتشروا قبل أيام معدودة فقط على الحدود مع قطاع غزة.

وقد كشفت المصادر أيضا بأنه كان من المفترض أن يجري لواء جولاني مناورة تكتيكية على الحدود مع قطاع غزة بعد 120 ساعة من وقوع حادثة الانفجار، وذلك لتدريب جنوده على كيفية التعامل مع الأحداث العملياتية المختلفة على الحدود مع غزة في ظل انتشاره الحديث في الفرقة.