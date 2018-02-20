وزيرة "اسرائيلية": الفجوة بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين كبيرة جدا

قالت وزيرة القضاء أيالت شاكيد في مقابلة مع القناة السابعة بأن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية قد ازدهرت في الآونة الأخيرة .

وأضافت بأن "إسرائيل" تتبنى استراتيجية التعددية الحزبية في أمريكا ، حيث أننا نتعامل مع أي حكومة أمريكية كانت ومن أي حزب يتم انتخابه ، إلا أن ذلك لا ينفي بأن التعاون الإسرائيلي الأمريكي الأفضل على مر السنين تحقق في عهد الحكومة الأمريكية الحالية بقيادة ترامب .

وقد أعربت الوزيرة عن تشاؤمها من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين موضحة بأنه لا يوجد مفاوضات مع الفلسطينيين ، كما أننا نعتقد بأن الفجوة بين "الإسرائيليين" و الفلسطينيين كبيرة جدا ولا يمكن التجسير لتجاوزها .

وأضافت شاكيد بأنه حتى في حال قرر نتنياهو الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين فأنا أعتقد بأنها لن تجني ثمارها ولن تحقق شيئا على الأرض.

وكشفت الوزير عن جهود إسرائيلية كبيرة في مجال القضاء والقانون لتسوية وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية .