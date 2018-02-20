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الاتصالات

أخيرا .. آبل تنقذ مستخدميها من "القنبلة النصية"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:14 - 20 فبراير 2018
شركة آبل شركة آبل
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يجري حث مستخدمي آبل على تحديث أجهزتهم بعد أن تمكنت الشركة من حل خلل "القنبلة النصية" الجديدة، عبر إصدار برمجيات مطورة.

وكُشف الخطأ "الكارثي" خلال الأسبوع الماضي، حيث أدى إلى توقف عمل التطبيقات عند تلقي رسالة نصية باللغة الهندية "Telugu"، ما ألحق الضرر بجميع أجهزة آبل تقريبا.

وبعد مرور أيام على ظهور الخلل، أطلقت آبل إصدارات جديدة من أنظمة التشغيل IOS، وmacOS وwatchOS، لحل هذه المشكلة. ويمكن للمستخدمين التوجه إلى الإعدادات لتحديث البرنامج في أجهزة آيفون وآيباد.

وما تزال أجهزة آبل، التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11.2.5 أو macOS، عرضة للخلل القادر على تعطيل الوصول إلى iMessages.

كما يؤدي الخلل إلى تعطل تطبيقات المراسلة الشائعة، مثل تويتر وواتس آب وفيسبوك مسنجر وغيرها، في حال عدم تفعيل التحديث الجديد.

 

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