جماهير غاضبة "تمطر" ملعب القدم بكرات التنس

احتجت الجماهير التي حضرت مباراة فريق إينتراخت فرانكفورت وضيفه لايبزيغ (2-1)، على ملعب "كوميرس بانك" ضمن الجولة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم على إقامة المباراة يوم الاثنين.

وألقت الجماهير المئات من كرات التنس على أرضية الملعب، الأمر الذي أدى إلى تأخر انطلاق المباراة لمدة 5 دقائق، وتكرر الأمر نفسه في بداية الشوط الثاني أيضا، حيث عبّر المحتجون عن رفضهم لإقامة المباراة يوم الاثنين، وذلك حسب صحيفة " Deutsche Welle" الألمانية.

وتأجلت هذه المباراة إلى يوم الاثنين، نظرا لخوض لايبزيغ مباراة خارج أرضه ضد نابولي (3-1) يوم الخميس الماضي، ضمن دور الـ32 من الدوري الأوروبي.