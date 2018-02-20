الخليل: الكشف عن ملابسات سرقة بقيمة نصف مليون شيقل

كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، ملابسات جريمة سرقة طالت إحدى الشركات بمدينة الخليل، وألقت القبض على الفاعل.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد التجار تتعلق بقيام مجهول بسرقة بضاعة من داخل مستودعاته يقدر ثمنها بنصف مليون شيقل، باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات السرقة ومعرفة الفاعل .

وأضافت انه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة، تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه وهو أحد عمال الشركة، الذي اعترف بقيامه بسرقة كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية والمنزلية والأثاث من مستودعات الشركة على مدار عام كامل، وعلى عدة مراحل وتخزينها داخل منزله، بناء على ذلك تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به وضبط ما بداخله من مسروقات، وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على كميات كبيرة من الأدوات المنزلية والكهربائية والأثاث المنزلي .

وأكد الشرطة توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .