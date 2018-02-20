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الاتصالات

فتح باب التسجيل للعالقين الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:02 - 20 فبراير 2018
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل للمواطنين من العالقين الراغبين بالسفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

ودعت السفارة في بيان لها، المواطنين إلى ضرورة الاتصال على عدد من الأرقام، لغرض اعداد كشف بالأسماء استعدادا لاستكمال اجراءات السفر لغزة في أي توقيت مناسب سيتم تحديده من قبل السلطات المصرية المختصة، والأرقام هي : 01001542724، 01003888447، 01015180808، 01154611133.

وأعربت عن شكرها للأجهزة المعنية المصرية نظير كافة التسهيلات التي قدمت لتسهيل عودة كافة العالقين من المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مطار القاهرة الدولي إلى قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم دخولهم عبر معبر رفح البري بشكل استثنائي تحت إشراف سفارة فلسطين بالقاهرة .

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