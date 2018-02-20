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اذا لم يكسر حاجز الصمت

الفصائل الفلسطينية تحذر : غزة برميل من البارود يوشك على الانفجار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:45 - 20 فبراير 2018
فصائل فصائل
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أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن إضراب تجاري شامل مع وقف حركة السير لمدة ربع ساعة للتعبير عن الكارثة الحقيقية التي وصل لها قطاع غزة , جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية .

وقالت الفصائل خلال مؤتمر صحفي ، ان غزة برميل من البارود يوشك على الانفجار اذا لم يكسر حاجز الصمت, مطالبةً السلطة الفلسطينية وحكومة الحمد لله بتحمل مسؤوليتها وخاصة بعد ان تسلمت الحكومة لمهامها في قطاع غزة وفقاً لاتفاق القاهرة الأخير .

وطالبت الفصائل المجتمع الدولي للتحرك وتقديم المساعدات العاجلة لقطاع غزة المحاصر , مناشدةً مصر بفتح معبر رفح ذهباً واياباً والسماح بدخول المساعدات .

وجددت مطالبتها جامعة الدول العربية والمنظفة التعاون الإسلامي للتحرك لإنقاذ القطاع , ووجه كلمة للشعب الفلسطيني بالتكاثف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة .

 

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