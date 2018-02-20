ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر
الاتصالات

وفاة مواطن بجباليا متأثرا بإصابته في شجار عائلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:26 - 20 فبراير 2018
اسعاف اسعاف
مشاركة

توفي اليوم الثلاثاء، مواطن فلسطيني متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها على خلفية شجار عائلي في جباليا شمال قطاع غزة قبل عدة أيام.

وقالت مصادر صحفية:"إن المواطن أنور عوض 62 عاما توفي اليوم اثر تعرضه لاطلاق نار قبل 4 ايام في جباليا على خلفية مشاكل عائلية".

متعلقات