وفاة مواطن بجباليا متأثرا بإصابته في شجار عائلي

توفي اليوم الثلاثاء، مواطن فلسطيني متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها على خلفية شجار عائلي في جباليا شمال قطاع غزة قبل عدة أيام.

وقالت مصادر صحفية:"إن المواطن أنور عوض 62 عاما توفي اليوم اثر تعرضه لاطلاق نار قبل 4 ايام في جباليا على خلفية مشاكل عائلية".