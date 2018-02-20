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7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال  

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:18 - 20 فبراير 2018
معتقل معتقل
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دخل سبعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة اليوم 20 من فبراير شباط أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

من مدينة نابلس/ الأسير أحمد محمد زهدي مرشود "عرايشة" (34 عامًا) من مخيم بلاطة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة ضلوعه في التخطيط للعملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد سامي عنتر في تل أبيب المحتلة في 19 من يناير 2006.

ويعاني الأسير من آلام حادة في الرقبة والكتف والقدم نتيجة تعرضه للإصابة مرتين قبل الاعتقال، وشقيقه الشهيد خليل الذي استشهد علي أثر استهداف طائرة الاحتلال لسيارة كانت تقله بثلاثة صواريخ أثناء عودته للمخيم في 14 من حزيران عام 2004.

والأسير ياسر طايل شحادة مشعطي (37 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

من مدينة رام الله الأسير باسل عبد الرحمن أحمد أسمر (42 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير عمر خالد عمر أبو رويس (29 عامًا) المحكوم بالسجن تسعة أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى ستة أعوام في السجون.

ومن جنين الأسير عمر أحمد عبد الرحمن أبو الرب من جلبون المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال؛ وهو من قيادات حركة الجهاد الإسلامي.

والأسير محمد محمد عبد المجيد شرقية من قرية زبوبا المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في السجون.

ومن قرية أم سلمة قضاء بيت لحم الأسير إياد محمد محمود طقاطقة (41 عامًا) المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

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